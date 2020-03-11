«Мои пушистые антистрессики»: Ляйсан Утяшева показала своих питомцев

На фоне тревожных сообщений о коронавирусе и обвале рубля в «черный понедельник» каждый ищет возможности как-то отвлечься. Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в личном аккаунте в «Инстаграме» показала, кто улучшает ее настроение. В забавном видео, опубликованном звездой, веселились два маленьких хвостатых питомца, которые с семьей Утяшевой уже 5 лет.

«Кидаю вам мими в ленту… Это мои пушистые антистрессики! Всегда поднимают настроение…» — подписала звезда публикацию.

Элька и Нямка — так зовут двух разнополых малюток породы шпиц — поселились в звездной семье практически в одно время. Девочка очень ласковая и нежная, но храпит «как настоящий мужик», а вот мальчик Нямка обожает ездить на машине на дальние расстояния.

«Мимимишность этого видео зашкаливает», — подписала одна из поклонниц Утяшевой видеопубликацию. «Ну они просто чудо у вас!!!!» — откликнулся второй комментатор.

Утяшева часто делится фрагментами из своей личной жизни с подписчиками. На днях она показала, какие подарки ей приготовили ее дети.