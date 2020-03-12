«Мой маленький гений»: Агутин поздравил старшую дочь от первой жены с днем рождения

Леонид Агутин трогательно поздравил старшую дочь от брака с первой супругой с днем рождения. 12 марта Полина отмечает 24-летие. С обеими девочками музыкант видится достаточно редко – обе они живут заграницей, во Франции. В этот раз любящий отец не смог поприсутствовать на торжестве Полины, но оставил ей трогательное послание в Instagram.

Российский исполнитель вспомнил, что, когда его девочке было 4 года, она уже умела читать и писать, а также рассуждала как взрослый человек. Позже Агутин стал свидетелем того, как наследница умело и мудро выстраивает отношения с другими людьми. В тот же момент он перестал переживать из-за правильности воспитания Полины.

«Я стал беспокоиться лишь о том, кто неизбежно будет окружать тебя. Кто сможет отдать взамен свои кусочки и не опустошить тебя… Поленька, любовь моя, пусть мир этот несовершенный будет хоть немного достоин тебя! С днем рождения, мой маленький гений! Солнышка тебе побольше и чудесных выходных, а с людьми, кажется, пока везет», — с душой написал он.