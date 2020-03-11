«Это не тупой хайп»: Леонид Агутин перепел «Розовое вино» Элджея

В четверг, 12 марта, в Яндекс.Эфире выйдет новый выпуск музыкального шоу LAB, которое ведет Антон Беляев — лидер коллектива Therr Maitz. В гости к музыканту пришел его коллега Леонид Агутин. Зрителей всех возрастов ждет отличный сюрприз — муж Анжелики Варум исполнит песню Элджея «Розовое вино» вместе с симфоническим оркестром!

Помимо новой версии хита, зрителей ждут откровения Агутина, он расскажет о своем отношении к Элджею и другим молодым звездам отечественной эстрады.

«В песне «Розовое вино» есть много талантливого, это не тупой хайп. Она мне нравится как музыканту. Человек без музыкального таланта не способен такое сделать», – поделился певец.

Также артист расскажет и страшных снах, которые ему иногда снятся. Оказывается, самые жуткие кошмары Агутина, это когда его снова забрали в армию, они с женой попадают к фашистам и когда люди уходят из зала.

Готовьтесь услышать и знаменитый хит «Босоногий мальчик» в новой обработке. Ну а о других новинках узнаете во время самой трансляции в Яндекс.Эфире.