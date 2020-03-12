«Вижу, как злорадствует»: на Брежневу из-за поддержки Самойловой накинулись хейтеры

Жесткой критикой со стороны пользователей Сети обернулось слова сочувствия Веры Брежневой. Певица решила поддержать в Instagram Оксану Самойлову, которая пострадала от собственного мужа рэпера Джигана. Мужчина в настоящее время находится в рехабе. По слухам, туда его определила супруга после того, как тот, якобы, распустил руки.

«Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас», — написала Вера в комментариях личного блога Оксаны.

Однако некоторые подписчики восприняли эти слова по-своему, решив, что Брежнева не имеет права рассуждать о сохранении семьи, поскольку некогда сама разрушила брак Константина Меладзе и его первой жены Яны. Правда сам продюсер не раз высказывался, что никто его из семьи не уводил, дескать, он не теленок.