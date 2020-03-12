«Вижу, как злорадствует»: на Брежневу из-за поддержки Самойловой накинулись хейтеры

Жесткой критикой со стороны пользователей Сети обернулось слова сочувствия Веры Брежневой. Певица решила поддержать в Instagram Оксану Самойлову, которая пострадала от собственного мужа рэпера Джигана. Мужчина в настоящее время находится в рехабе. По слухам, туда его определила супруга после того, как тот, якобы, распустил руки.
«Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас», — написала Вера в комментариях личного блога Оксаны.
Однако некоторые подписчики восприняли эти слова по-своему, решив, что Брежнева не имеет права рассуждать о сохранении семьи, поскольку некогда сама разрушила брак Константина Меладзе и его первой жены Яны. Правда сам продюсер не раз высказывался, что никто его из семьи не уводил, дескать, он не теленок.
«Верочка, как удивительно это читать от тебя. От той, которая со спокойной душой оставила троих детей без отца, среди которых больной ребенок», «Оксана, поганой метлой гоните таких как Галушка», «Молчала бы. Тебя не уважают», «Столько лет встречалась с женатым, увела из семьи с больным ребенком, а у самой образ святой матери Терезы. Прям вижу, как она злорадствует над Оксаниной ситуацией», — можно увидеть в комментариях Instagram Самойловой.