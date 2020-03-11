«Время возвращаться к тренировкам!»: Навка продемонстрировала шикарную растяжку

44-летняя Татьяна Навка продемонстрировала в личном блоге отличную растяжку. Она не стала следовать моде на шпагат, а встала в позу йоги, которую, стоит заметить, способен повторить не каждый.

«Любимая растяжка! Пролетели праздники, впереди – теплая весна и лето, поэтому самое время возвращаться к активным тренировкам! Надеюсь, ваш настрой на спорт такой же, как и у меня, – уверенный, бодрый и постоянный!» — заявила Татьяна.

Кстати, возобновить занятия растяжкой практически в это же время решил другой фигурист, правда совсем юный — семилетний Саша Плющенко, сын олимпийского чемпиона. После небольшого перерыва оказалось, что мальчик с трудом садится на шпагат. И это после того, как малыш показывал настоящие чудеса гибкости. Мальчик отважно взялся за тренировки, правда, периодически не мог сдержать боль и начинал кричать. Об этом мы писали ранее.

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