«Больно!»: Плющенко показал адские тренировки своего сына

Олимпийский чемпион уверен, что хорошую растяжку можно получить только через силу.

Евгений Плющенко плотно взялся за тренировки своего сына Саши. Фигурист занялся растяжкой ребенка, которая в последнее время, на его взгляд, стала серьезно страдать из-за нерегулярности занятий.

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В личном блоге олимпийский чемпион продемонстрировал на видео, как работает над мышцами своего семилетнего ребенка.

Вначале Евгений усаживал сына на продольный шпагат, потом на поперечный. В ходе эксперимента выяснилось, что у мальчика плохо растянута одна нога. Строгий отец не постеснялся применить к будущему спортсмену физическое воздействие, надавливая на его ноги с силой.

Саша несколько раз довольно резко реагировал, вскрикивая: «Больно!»

«Это потому, что нужно не лениться, а тянуться каждый день», — прокомментировала ситуацию за кадром мама ребенка Яна Рудковская.

Внимание! Teleprogramma.pro не советует ориентироваться на звезд. Прежде чем заняться самостоятельно или с детьми растяжкой, либо другими физическими упражнениями, советуем проконсультироваться со специалистами.