Первые фото младенца: экс-жена Ченнинга Татума родила сына новому возлюбленному

В апреле 2018 года Ченнинг Татум (Channing Tatum) шокировал своих поклонников, объявив о разводе с Дженной Дуан (Jenna Dewan). Они познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» и с тех пор были вместе. Однако одна из самых красивых пар Голливуда распалась. Даже рождение дочери Эверли не укрепило их отношения. Они заверили, что остались друзьями. А полгода назад стало известно, что 38-летняя американская актриса, танцовщица и хореограф снова беременна.

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После развода с Татумом девушка обрела счастье с 43-летним актером и певцом Стивом Кази. По данным СМИ, их связывают серьезные отношения. Новый избранник Дженны нашел общий язык с ее шестилетней дочерью. А 10 марта девушка поделилась радостной новостью, что снова стала мамой. Она родила сына 6 марта, но решила несколько дней хранить эту новость в секрете. В соцсети актриса поделилась трогательными кадрами с новорожденным из роддома.

На снимках Деван нежно прижимала младенца к груди. Мальчику дали красивое имя.

«Наши сердца взорвались во всей вечности и за ее пределами! Добро пожаловать в мир, маленький ангел! Каллум Майкл Ребел Кази», — поделилась знаменитость.

Опубликовал фото с наследником и Стив. На снимке мальчик держит его руку крохотными пальцами. «В одно мгновение наша вселенная распахнулась, и ничто не может оставаться таким же. Добро пожаловать звездному ребенку на Землю», — написал новоиспеченным папа. Поклонники поздравили пару с радостным событием.

Напомним, что Татум еще недавно встречался с Джесси Джей. Однако у влюбленных появились проблемы в отношениях. Они пытались вновь сойтись, а не так давно актера подловили в аэропорту с возлюбленной. По всей видимости, они преодолели кризис и помирились.