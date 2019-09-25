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Экс-жена Ченнинга Татума ждет ребенка от нового бойфренда

У актрисы и танцовщицы отношения с актером Стивом Кази.

Экс-жена Ченнинга Татума ждет ребенка от нового бойфренда
Ченнинг Татум и Дженна Дуан/фото: globallookpress.com

Ченнинг Татум и Дженна Дуан развелись после десяти лет брака более года назад. И вот стало известно, что 38-летняя американская актриса, танцовщица и хореограф снова беременна. Отцом ее второго ребенка станет 43-летний актер и певец Стив Кази. 

Дженна родила Ченнингу Татуму дочь Эверли Элизабет Мэйзелл Татум. Девочке сейчас шесть лет. А вот Стив станет отцом впервые. Источник сообщил изданию People, что у Кази и Дуан серьезные отношения. Актер нашел общий язык с дочкой Дженны, он очень внимателен к ней. 

«Стать матерью — это самое лучшее, самое невероятное, что когда-либо случалось со мной. Стив Кази, ты  — подарок свыше, и нет ничего более волнующего, чем строить нашу семью вместе…!» — написала актриса в соцсети.

Напомним, что близкие друзья семьи Татума и Дуан рассказали журналистам, что супруги расстались из-за разных взглядов на будущее. Ченнинг был недоволен своей актерской карьерой, он мечтал уйти из кино и начать играть на сцене. Актер уговаривал жену уехать из Голливуда и поселиться в Нью-Йорке. Однако у Дуан карьера складывалась хорошо и уезжать она отказалась. Ченнинг Татум сейчас встречается с певицей Джесси Джей, которую уже познакомил с дочерью.

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беременностьДженна ДуанРазводЧеннинг Татум
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Экс-жена Ченнинга Татума ждет ребенка от нового бойфренда
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