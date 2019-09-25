Экс-жена Ченнинга Татума ждет ребенка от нового бойфренда

Ченнинг Татум и Дженна Дуан развелись после десяти лет брака более года назад. И вот стало известно, что 38-летняя американская актриса, танцовщица и хореограф снова беременна. Отцом ее второго ребенка станет 43-летний актер и певец Стив Кази.

Дженна родила Ченнингу Татуму дочь Эверли Элизабет Мэйзелл Татум. Девочке сейчас шесть лет. А вот Стив станет отцом впервые. Источник сообщил изданию People, что у Кази и Дуан серьезные отношения. Актер нашел общий язык с дочкой Дженны, он очень внимателен к ней.

«Стать матерью — это самое лучшее, самое невероятное, что когда-либо случалось со мной. Стив Кази, ты — подарок свыше, и нет ничего более волнующего, чем строить нашу семью вместе…!» — написала актриса в соцсети.

Напомним, что близкие друзья семьи Татума и Дуан рассказали журналистам, что супруги расстались из-за разных взглядов на будущее. Ченнинг был недоволен своей актерской карьерой, он мечтал уйти из кино и начать играть на сцене. Актер уговаривал жену уехать из Голливуда и поселиться в Нью-Йорке. Однако у Дуан карьера складывалась хорошо и уезжать она отказалась. Ченнинг Татум сейчас встречается с певицей Джесси Джей, которую уже познакомил с дочерью.