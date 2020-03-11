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«Наш человек»: в программе «Съедобное — несъедобное» Добронравова напоили «Красной Москвой»

В YouTube-шоу Михаила Ширвиндта отец и сын Добронравовы подняли рюмку за прекрасных дам в честь 8 Марта.

«Наш человек»: в программе «Съедобное — несъедобное» Добронравова напоили «Красной Москвой»
Кадр из фильма «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!»

За праздничным столом в гараже собралась часть семьи Добронравовых – Федор и его средний сын Виктор, а также хозяева вечера – Александр и Михаил Ширвиндты. Приятели шутили, смеялись, вспоминали, как в советские годы поздравляли прекрасных дам.

Обязательными атрибутами праздника в то время были мимозы и парфюм «Красная Москва». Только Михаил Ширвиндт вспомнил, что в свое время они употребляли одеколон не по назначению. И налил ароматную жидкость в стопку Виктору Добронравову.

«Наши поколения все эти аттракционы с одеколоном прошли, а у Витьки жизнь только начинается» — подавая «напиток», произнес Ширвиндт-младший.

Виктор выпил «Красную Москву» и даже не поморщился. Федор Добронравов рассмеялся, а за кадром кто-то произнес: «Наш человек».

Актер признался, что подобный опыт у него уже был. На четвертом курсе театрального училища они с одногруппниками отмечали шипром.

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