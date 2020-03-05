Съемки не окончены: Федор Добронравов поделился подробностями новых «Сватов»

Поклонники телепроекта «Сваты» в последнее время все чаще беспокоятся за судьбу любимого сериала. В некоторых СМИ пишут о том, что съемки седьмого сезона официально прекращены и даже актеры уже разъехались по родным городам. К счастью, это лишь половина правды, съемки действительно прекращены, но лишь потому, что «зимний» материал полностью готов, теперь нужно ждать теплого лета и продолжать работу.

Портал Teleprogramma.pro связался с актером Федором Добронравовым, исполнителем роли Ивана Будько, и узнал, как прошла работа и что ждет зрителей в новом сезоне «Сватов». Как оказалось, пока что продолжение съемок запланировано на июль, но в графике могут быть изменения. Место съемки тоже остается под вопросов, артисту в принципе нет никакой разницы куда ехать, в Белоруссию или в любую другую точку мира. Ведь это решение всегда остается за режиссером. Также Добронравов отметил, что жители Белоруссии чудесно встретили съемочную группу, а съемки Масленицы запомнились ему особой красотой и весельем, которые показали местные жители.