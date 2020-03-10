«Остановите меня!»: Стриженова в Крыму полакомилась чебуреком в рыбном ресторане

Любимое угощение телеведущая принесла с собой, предусмотрительно заглянув в одну из чебуречных.

51-летняя Екатерина Стриженова вместе с мужем Александром отдыхает в Крыму. Так, супруги успели побывал в Севастополе, Ялте и Балаклаве. На каникулах телеведущая позволила себе полакомиться любой едой и выпечкой. По словам знаменитости, еще по дороге в один из рыбных ресторанов она заглянула в местную чебуречную, купив еду с собой.

Дожидаясь того, когда официанты подадут к столу основные блюда, Екатерина перекусала чебуреком, запечатлев этот процесс на камеру смартфона.

Екатерина с мужем отдали предпочтение свежей рыбе, поданной на большом подносе с лимонами. Телеведущая попробовала черноморский калкан.

«Остановите меня! Держите меня семеро… Рыбный ресторан, но чебуреки купили по дороге в местной чебуречной», — отметила Стриженова.

Напомним, что с актером и сценаристом телеведущая обзавелась двумя детьми: старшая дочь Анастасия, подарила звездной маме долгожданного внука Петю, малышу годик. В семье также есть 19-летняя Александра, девушка учится в МГУ.

В одном из интервью Стриженова заверила, что ей некогда переживать из-за появления первых морщинок. Кроме того, знаменитость гордится своим новым статусом бабушки. По словам телеведущей, из-за частых поездок, путешествий и съемок у нее времени на то, чтобы думать о каких-либо несовершенствах.