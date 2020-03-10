«От коронавируса»: Богомолов показал на Собчак свой талант массажиста

Константин Богомолов и Ксения Собчак, похоже, решили превращать в улыбку все страхи, которые в настоящее время бытуют в обществе.

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Накануне светская львица посмеялась над людьми, которые испугались падения российской валюты, показав на фото в Instagram отличную растяжку.

«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет», — подписала снимок Собчак.

Теперь же она вместе с мужем решила пошутить над коронавирусом и легендами, которыми овеяна эта болезнь.

Богомолов выложил в личном блоге видео, на котором делает массаж телеведущей. Девушка в кадре в шутку заявила, что это «стопроцентное средство от коронавируса», особенно хорошо оно помогает, если еще съесть головку чеснока.

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