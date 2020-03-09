«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает»: Собчак продемонстрировала свою растяжку

Российский политик и телезвезда Ксения Собчак продемонстрировала подписчикам официального Instagram-аккаунта свою гибкость и растяжку. Звезда легла прямо на пирс и с довольной улыбкой показала, как высоко она может задрать свою ногу. Необычный эксперимент над своим телом Собчак подписала вполне ожидаемо.

«Подниму хоть ногу вверх, раз рубль опять падает, а я не перестаю удивляться тому, что это еще кого-то удивляет» — сообщила своим читателям Ксения.

Не все оценили юмор теледивы. Кто-то заметил, что уж Ксении точно не стоит на эту тему беспокоиться, раз у нее все вклады в долларах, а кто-то запоздало начал интересоваться о том, где лучше хранить сбережения. Напомним, понедельник 9 марта 2020 года неофициально назвали «черным», в этот день цена доллара выросла до 71 рубля, а евро до 81 рубля. Всему виной резкое снижение цен на нефть.