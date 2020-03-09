Егор Крид поделился детским фото со своей мамой

9 марта популярный рэпер Егор Крид поздравил свою мать с днем рождения. Он выложил архивную фотографию, на которой еще будучи маленьким был запечатлен вместе с мамой и сестрой. Поклонники артиста пишут, что он похож на своих родных и благодарят именинницу за такого замечательного сына.

Напомним, что Егор — сын бизнесмена Николая Булаткина, который управляет крупнейшей в России фабрикой по переработке орехов. Его мать — Марина Петровна — является замдиректора на том же производстве. Ранее молодой артист признавался, что хочет создать такое же крепкий брак, как у его родителей. Старшая сестра рэпера — Полина — уехала Лос-Анджелес и там строит карьеру актрисы, продюсера и певицы. Она известна поклонникам под псевдонимами Полина Фэйт и Paulina Michaels.

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Ранее Крид признавался, что в детстве часто устраивал истерики по поводу своего происхождения. Ему казалось, что он должен был родиться темнокожим, но судьба сыграла с ним злую шутку. Впрочем, расовые особенности не помешали парню начать читать рэп и стать звездой на этом поприще. Свой первый клип Егор выпустил уже в 17 лет.