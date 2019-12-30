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«Я прям рыдал»: в детстве Егор Крид упрекал родителей за то, что родился с белой кожей

В этом 25-летний рэпер признался на съемках клипа.

«Я прям рыдал»: в детстве Егор Крид упрекал родителей за то, что родился с белой кожей
Егор Крид не сразу принял свою внешность. Фото: globallookpress.com

Егор Крид в детстве мечтал быть темнокожим ребенком. Об этом он признался на съемках клипа Love Is, в котором засветились актриса Кристина Асмус и блогер Dava. Исполнитель выложил в Сеть видео о том, как снимался этот музыкальный ролик, и в нем есть несколько комментариев от кумира молодежи.

Среди актеров, сыгравших роли школьников в клипе, был высокий 17-летний мулат Аркадий (его отец из Конго, мать — русская, сам парень родился в Иваново). По словам Крида, этого персонажа вообще не нужно было гримировать — он просто живет в готовом образе. Оказалось, что Егор даже завидует темнокожему парню.

«Я наверно до лет десяти-одиннадцати плакал родителям. Говорил: «Почему у меня белая кожа?» Это правда. Я прям рыдал и говорил, что хотел родиться…» — поделился рэпер воспоминаниями, показывая на темнокожего коллегу со съемочной площадки.

Кстати, на видео Крид призывает всех быть толерантными, что и было продемонстрировано в его клипе. В истории Love Is присутствуют также гей и карлик.

Напомним, что будущий рэпер с детства мечтал стать музыкантом, а в юности увлекся хип-хопом. В 17 лет он выпустил свой первый клип, а через год уже подписал контракт в лейблом Black Star.

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«Я прям рыдал»: в детстве Егор Крид упрекал родителей за то, что родился с белой кожей
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