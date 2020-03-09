Катаясь с горки, Юлия Барановская использовала шубу вместо санок

В эти дни популярная теле- и радиоведущая Юлия Барановская работает и отдыхает на Байкале. Судя по ее публикациям в Instagram, женщина поучаствовала в нескольких фотосессиях на фоне льда. Вместе с ней снимаются и трое ее детей, для которых эта поездка превратилась в интересное приключение. Семейство живет в утепленных юртах, пьет ледяную воду из озера и катается с горок.

Что касается последнего, то санки звездная мама забыла прихватить. Но выход нашла — стала кататься на новенькой шубе, которая защищала ее от мороза. Видео с необычной забавой ведущая опубликовала в Сети.

«Я не знаю, сколько раз я скатилась с этой горки, но шуба не пострадала. Вообще ни один волосок не отвалился», — написала Барановская, похвалив производителя верхней одежды. «Юлька, шуба не убиваемая! Катайся на здоровье!» — ответила ей в комментариях дизайнерская компания.

Добавим, что ведущая прокатилась на коньках по льду Байкала и это развлечение было очень похоже на трейлер фильма «Лед 2», который был показан в кинотеатрах в прошлом месяце.