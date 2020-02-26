«Петров снова сыграл Петрова»: что пишут в Сети про фильм «Лед-2»

Российский фильм-мюзикл «Лед-2» собрал за несколько дней в прокате уже более одного миллиарда рублей!

Это отличный результат. Первая часть фильма тоже хорошо зашла. И это несмотря на то, что в 2018 году исполнитель главной роли Александр Петров еще не был всенародным любимцем, да и мюзиклы российский зритель редко воспринимает «на ура». Все равно создателям удалось собрать полтора миллиарда.

Сейчас же на экраны кинотеатров вышла вторая часть спортивной мелодрамы. Кто-то хвалит, кому-то, наоборот, фильм пришелся не по душе. Но одно можно сказать точно: равнодушных мало. Вот что пишут люди о фильме в Интернете.

Sweetlinka: «Я влюбилась в этот фильм всего по двум причинам: саундтреки и талантливая Мария Аронова. Весь фильм я слушала до боли любимые, родные, отечественные песни, которые вписывались в каждую секундочку и в каждый момент истории. Слезы лились под «Аллилуйя любви» и «Тополиный пух». Пела и плакала».

Миссис Хадсон «Петров — как всегда Петров, воистину не понимаю, за что все его так хвалят?! А вот Аглая Тарасова ничуть не уступает шедевральной маме Ксении Раппопорт. Трогательная и нежная».

Князь_Серебряный: «Главная моя претензия к сюжету: зачем нужно было жертвовать собой ради неродившегося ребенка, — тем самым, обречь близких на страдания? Почему это считается нормой и заставляет особо ранимых зрителей рыдать? Зачем показывать такой эгоизм? Это же ненормально».

Оуэн: «Очевидно, с приходом режиссера Жоры Крыжовникова история приобрела совершенно новые оттенки, что легко считывается уже в самом начале картины.

Жора известен своим умением совмещать трагичное и комедийное, как, к примеру, в сериале «Звоните ДиКаприо». Мне «Лед 2» понравился!»

Distarneo «Зрители с аналитическим взглядом наверняка будут разочарованы фильмом, но особо впечатлительные, кто смотрит не головой, а сердцем, наверняка останутся под сильным впечатлением».

А вы уже посмотрели фильм? Делитесь в комментариях впечатлениями!