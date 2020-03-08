«Мой мальчик»: Королева, обняв надувного Тарзана, поздравила мужа с 50-летием

Для Наташи Королевой 8 марта – двойной праздник. В этот день родился ее муж Сергей Глушко, который в этом году отметил 50-летие.

В личном блоге певица показала сюрприз, который устроила своему мужу. Репетиционный зал артиста она заполнила воздушными шариками. И даже установила надувную скульптуру в виде Тарзана. Забавный человечек держал в руках надпись из шариков: «Love».

«Мой любимый, мой золотой мальчик! Я тебя поздравляю с твоим днем, с твоим праздником! Я знаю, как ты не любишь высокопарные слова, поэтому все, что хочу тебе сказать, я скажу дома тебе на ушко. Ты знаешь, как я тебя люблю! С днем рождения, мой любимый!» — сказала Наташа Королева.

Кстати, Сергей Глушко, несмотря на такое количество праздников в семье, в этот день не планирует отдыхать. 8 марта в Москве он устраивает грандиозное юбилейное шоу.