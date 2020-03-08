«Жестко, но правда»: Слепаков высмеял женщин на 8 марта

Похоже, что 40-летний комедийный актер Семен Слепаков не сильно жалует Международный женский день. Артист сочинил песню, полную сарказма, и в преддверии праздника опубликовал ее в личном блоге.

На протяжении всей композиции некая дама требует от своего возлюбленного подарков, ласковых слов и внимания. При этом обращается к нему грубыми словами. В настоящее время в Сети развернулась настоящая полемика по поводу этого произведения.

«Жестко, оригинально, но это правда. Недавно был в гостях у друзей, там соседи отжигали, вернее, их соседка примерно в таком ключе, прям как будто рядом с нами гулял и подслушал. Молодца!», «Это шедевр. Как перестать ржать?», «К сожалению, в 90% случаях очень точно», «Классная песня про российских женщин», «Фу, чушь», «Не для слушателей телячьих нежностей!», «Эта песня для телок, сидящих на ТНТ, губасто-ровястых с Рублевки. А простые смертные и тюльпанчикам рады будут и даже простому доброму человеческому слову», – пишут фолловеры в Сети.