«Наши пути расходятся»: Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Дмитрий Шепелев в свое время был диджеем, а потом стал телеведущим. Последние годы он вел передачу «На самом деле» на Первом канале. С помощью команды помощников и редакторов удавалось провести целые расследования и узнать, кто из героев передачи говорит правду, а кто лжет. Однако не так давно Дмитрий дал понять, что работа ему наскучила. Появились слухи, что телеведущий готовится уволиться с телеканала, а его место займет Дмитрий Нагиев.

Теперь же Шепелев официально объявил, что больше не работает на федеральном канале.

«Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие», — написал телеведущий в своем аккаунте в соцсети.

Дмитрий вспомнил о волнительных моментах, которые связаны с его работой. Он отметил, что побывал во многих странах и в свое время пообщался со многими людьми.

«Боже, как я боялся заговорить с Гурченко, не мог выдавить ни слова, говорить вместо меня пришлось Юрию Николаеву», — припомнил ведущий.

Он не стал скрывать, что люди узнают его в различных уголках, в том числе и за границей. На чем теперь Шепелев сосредоточит свое внимание, осталось загадкой. Некоторые поклонники были удивлены. Одни расстроились, а другие пожелали ведущему новых успехов в карьере.

Напомним, что Дмитрий встречается с Екатериной Тулуповой. Долгое время он не афишировал свой роман, но теперь открыто о нем говорит. В последнее время телеведущий часто отдыхает в Италии. Он не скрывает, что влюбился в Милан.

Не исключено, что бывший гражданский муж Жанны Фриске захочет переехать жить в другую страну, но о своих планах на будущее он пока умолчал. Кто теперь будет ведущим передачи «На самом деле» и будет ли она выходить в эфир — тоже неизвестно.