«Сергей, спасибо»: Соловьев оценил поступок Светлакова

Во время съемок Youtube-шоу «Comment Out» перед Сергеем Светлаковым поставили нелегкий выбор: написать гадость в Instagram Владимира Соловьева или же целую минуту терпеть суровую порку кожаной плеткой. Актер взвесил все за и против и подставил свою спину под жестокие удары немилосердного «палача». Такой поступок оценил и сам Соловьев.

«Сергей, спасибо!» — написал телеведущий в своем Instagram.

Он также призвал всех своих подписчиков посмотреть на те мучения, которые преодолел Светлаков ради него. Комментаторы тут же оценили поступок Сергея и поддержали его теплыми словами, назвав настоящим мужиком и Человеком с большой буквы. Хотя кое-кто заметил, что актер просто испугался, вот и выбрал меньшее, по его мнению, зло.