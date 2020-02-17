Крид против Бумаги: звезды столкнулись в новом выпуске шоу Comment Out

Новый выпуск шоу Comment Out добрался до первого места в трендах YouTube, в передаче схлестнулись сразу две звезды: одна уже давно сияет на небосклоне, а вторая лишь недавно до него добралась — певец Егор Крид и видеоблогер Влад Бумага.

Правила передачи крайне просты: нужно либо написать неприятный комментарий в Instagram звездам российского шоу-бизнеса, либо согласиться на нелепое наказание. В финале происходит подсчет баллов и победитель получает максимально странный приз, например, годовой запас лапши быстрого приготовления или 200 метров новогодней гирлянды.

Влад не испугался и отправил певице Наргиз довольно пошлый комментарий, при этом Егор Крид согласился на наказание — два «охотника за привидениями» с работающими пылесосами прошлись по лицу звезды, вряд ли эти ощущения можно назвать приятными. Написать следующий комментарий Оксане Самойловой Влад просто не смог — не позволила совесть, так что ему пришлось почувствовать себя младенцем, повисеть несколько минут на груди культуриста в специальном рюкзаке.

В итоге звезды испытали и другие, новые для себя ощущения, такие как облизать посылки с AliExpress, а также терпеть, пока в их штаны насыпят грунт и посадят дерево.