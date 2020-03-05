Кейт Миддлтон проговорилась о новых увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Герцогиня Кембриджская часто вспоминает о детях во время поездки в Ирландию.

Кейт Миддлтон и принц Уильям покинули Британию в начале марта. Обычно они редко надолго разлучаются с детьми. Как известно, у них подрастают шестилетний Джордж, четырехлетняя Шарлотта и полуторагодовалый Луи.

На этот раз они расстались с ними всего на три дня. Однако, как оказалось, супруги каждый день вспоминают о наследниках и скучают по ним. Об этом стало известно, когда герцог и герцогиня Кембриджские в городе Голуэй заглянули в ирландский паб.

Там для особых гостей сыграли музыканты. Насладившись красивыми и ритмичными мелодиями, Миддлтон рассказала, что их дети не так давно тоже приобщились к музыке. По ее словам, принц Джордж учится играть на гитаре. Также он вместе с сестрой ходит в школу Thomas’s Battersea, где ученики в том числе занимаются балетом и спортом.

Герцогиня спросила у музыкантов, в каком возрасте они стали учиться играть на инструментах.

«Жаль, что мы не взяли с собой Джорджа и Шарлотту, им бы это понравилось. Джордж начинает учиться играть на гитаре»,— отметила она.

Позже супруги встретились с представителями Гэльской атлетической ассоциации. Им довелось сыграть в футбол с детьми. Перед гостями выступили канатоходцы и гимнасты. Миддлтон не могла не поведать, что представление понравилось бы ее дочке, так как девочка занимается гимнастикой.

«Делает колесо, стойки на руках. Это так хорошо для развития базовых навыков равновесия и координации»,— поделилась супруга принца Уильяма. Возлюбленный герцогини с ней согласился, пишет издание Hello!