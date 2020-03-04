«Красивый и молодой»: Жасмин познакомила своих подписчиков с папой-балетмейстером

Певица Жасмин решила познакомить подписчиков своего блога с папой, который всю жизнь проработал балетмейстером. И является заслуженным деятелем искусств Республики Дагестан.

В свои 70 лет мужчина не потерял хореографической выправки и артистической харизмы. На фото, которое певица разместила в Instagram, мужчину трогательно обнимает внучка, дочь Жасмин – восьмилетняя Маргарита.

«Когда дети взрослеют, родители стареют, но, когда взрослеют внуки, бабушки и дедушки как будто снова молодеют», — подписала звезда снимок.

Слова певицы и милый семейный кадр растрогали сердца пользователей Интернета.

«Моя бабушка каждый раз, когда видит меня, озаряется счастливой улыбкой и светится, как яркое солнце», «Вы правы, я по своим родителям это увидела, с появлением внуков они действительно как будто помолодели», «Не зря же говорят, что старики как дети, они так же молодеют и становятся детям лучшими друзьями», «У вас очень красивый и молодой папа», — прокомментировали фото фолловеры.

Напомним, ранее мы писали о маме Жасмин Маргарите Семеновне и ее бабушке по имени Соня. К сожалению, супруга Льва Яковлевича умерла в 1996 году, сейчас бы ей исполнилось 65 лет. Она тоже из артистической среды, работала при жизни дирижером.