«Могло бы исполниться 65»: Жасмин помянула маму пельменями собственной лепки

Певица Жасмин поразила некоторых своих поклонников соблюдением российских традиций, свойственных простым людям. В день рождения своей безвременно ушедшей мамы Маргариты Семеновны Манахимовой исполнительница вместе с бабушкой налепила своими руками пельменей. И почтила память родительницы.

«Сегодня моей маме могло бы исполниться 65… Горе от маминого такого раннего и такого несправедливого ухода мне всегда было легче всего делить именно с маминой мамой – бабушкой Соней (это она на фото). Мамочка, ты навсегда в наших сердцах», — написала звезда в личном блоге.

«Сарочка, неужели сама готовишь? Я думала, у вас в доме повара есть», «Как и моей маме. Солнышко, храни бабушку бог и долгих лет жизни», «Такие естественные фотографии умиляют и согревают», — отреагировали на пост пользователи Сети.