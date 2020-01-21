НОВОСТИ

«Могло бы исполниться 65»: Жасмин помянула маму пельменями собственной лепки

Помогла певице на кухне ее 83-летняя бабушка Соня.

«Могло бы исполниться 65»: Жасмин помянула маму пельменями собственной лепки
Жасмин. Фото Global look press

Певица Жасмин поразила некоторых своих поклонников соблюдением российских традиций, свойственных простым людям. В день рождения своей безвременно ушедшей мамы Маргариты Семеновны Манахимовой исполнительница вместе с бабушкой налепила своими руками пельменей. И почтила память родительницы.

«Сегодня моей маме могло бы исполниться 65… Горе от маминого такого раннего и такого несправедливого ухода мне всегда было легче всего делить именно с маминой мамой – бабушкой Соней (это она на фото). Мамочка, ты навсегда в наших сердцах», — написала звезда в личном блоге.

«Сарочка, неужели сама готовишь? Я думала, у вас в доме повара есть», «Как и моей маме. Солнышко, храни бабушку бог и долгих лет жизни», «Такие естественные фотографии умиляют и согревают», — отреагировали на пост пользователи Сети.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

день рожденияЖасминпевица ЖасминпельмениПоминки
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Могло бы исполниться 65»: Жасмин помянула маму пельменями собственной лепки
Интересно?
Поделись с друзьями: