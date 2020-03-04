«Люблю тебя до луны»: Дубцова показала повзрослевшего сына от Черницына

38-летняя Ирина Дубцова в день рождения единственного сына поделилась с подписчиками на личной страничке микроблога свежим фото повзрослевшего именинника. Юноше-подростку исполнилось 14 лет. Примечательно, что наследник выпускницы «Фабрики звезд» успел обогнать звездную маму по росту. Напомним, что с отцом Артема поп-исполнительница развелась еще в 2008 году. На тот момент их общему ребенку было всего два года. Первенца артистка родила от музыканта Романа Черницына.

Несмотря на расставание, Дубцова сохранила дружеские отношения с экс-супругом. Так, отец Артема принимает непосредственное участие в его воспитании. Время от времени юноша видится со своим родителем. Ирина никогда не препятствовала Черницыну общаться с наследником, отдавая себе отчет в том, что у ее сына должны быть как мама, так и папа.

«Любимому ребенку четырнадцать! С днем рождения!! Люблю тебя до луны далекой галактики, мой маленький большой», — обратилась к имениннику певица.

Артистка часто путешествует вместе с наследником. Ранее поп-исполнительница говорила о том, что она вынуждена увозить Артема из Москвы на время активного весеннего цветения из-за сильнейшей аллергии.

По словам певицы, как и любая работающая мама, она испытывает чувство вины из-за того, что не может уделять сыну максимум своего внимания. По этой причине Ирина старается радовать Артема полезными подарками. Дубцова уточнила, что не занимается накопительством. Ей нравится тратить заработанные ею деньги на отдых, поездки к морю и нужные вещи. При этом артистка заверила, что их с Черницыным ребенок понимает, каких трудов стоит его маме обеспечивать семью.