«Крокодиловая сумка за 35 тысяч евро»: Дубцова рассказала о самой дорогой вещи в гардеробе

Певица Ирина Дубцова рассказала о самой дорогой вещи в своем гардеробе. При этом она отметила, что верит — самый дорогой подарок ей еще достанется от любимого человека в будущем.

«Крокодиловая сумка за 35 тысяч евро. Это подарок. А из самого дорогого, что сама себе покупала, – это не в гардеробе, а в гараже. «Майбах». Ирина Дубцова

По словам звёздной исполнительницы, она с детства зарабатывала себе на жизнь музыкой. Даже когда она обучалась в музыкальном училище, то подрабатывала в ресторане. При этом звезда отметила, что за ней следил отец. Как сказала певица, на дворе был тяжелый 1998 год. Бывало, что за вечер она получала до тысячи долларов. Потом кормила всех друзей в ресторане. Любопытно, что позже она переехала в столицу и первые заработки были невелики. Бывало, ей платили всего по сто долларов.

Также исполнительница заметила, что всегда пользовалась вниманием мужчин. Однажды ей предложили миллион евро за ночь. Но она отказалась, так как не приветствует продажную любовь, сообщает портал peopletalk.ru.