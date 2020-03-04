«Как трогательно!»: двухлетняя дочь Виторгана станцевала под пение папы

80-летний Эммануил Виторган удивляет своих поклонников энергией и духовной силой. В своем возрасте он решился на пополнение в семействе и добился появления на свет двух чудесных малышек — Этель, которой сейчас два годика, и Клары, ей в настоящий момент пять месяцев.

Актер продолжает играть в спектаклях, участвовать в телевизионных шоу, гастролировать и периодически проводить творческие вечера в своем «Виторган-клубе». При этом практически всегда и везде его сопровождают две верные спутницы — его любимая жена Ирина Млодик и дочь Этель.

В личном блоге народный артист поделился трогательными кадрами с репетиции предстоящей встречи со зрителями. На нем он вместе с другими артистами репетирует песню, а Этель мило кружится вокруг них в танце. Не очароваться девочкой просто невозможно. Естественно, что блог Эммануила Гедеоновича тут же заполнился восторженными комментариями.