«Этелечке 2 годика!»: 80-летний Виторган трогательно поздравил дочь с днем рождения

80-летний Эммануил Виторган поздравил свою среднюю дочь с днем рождения в личном блоге.

«Нашей Этелечке сегодня 2 годика! Будь счастливой, наша миленькая! Любящие тебя папа и мама», — написал он в Instagram.

Актер явно гордится своей малышкой и частенько появляется с ней в свете. Недавно он побывал в компании наследницы и супруги Ирины Млодик на спектакле «Золушка» в «Геликон-опере», немало удивив этим поступком публику. Ведь в таком возрасте далеко не каждый ребенок может оценить музыкальное представление. Однако Этель, воспитанная в артистической среде, кажется, с молоком матери впитала в себя вкус и любовь к сцене. Поэтому на представлении вела себя спокойно.

Кроме того, Эммануил Гедеонович берет свою дочь и на гастроли. Не так давно он в той же компании (с супругой и Этель) ездил в Санкт-Петербург, где выступил в музыкальном спектакле «Хищники», сыграв 50-летнего дворянина Петра Урбенина. Девочка опять отличилась спокойствием и абсолютным пониманием ситуации.

Напомним, у Виторгана есть еще старшая дочь, 53-летняя Ксения Румянцева, и младшая Клара, которой всего 5 месяцев. Две младшие наследницы появились на свет от суррогатных матерей. Ну и, конечно, многие помнят про единственного сына Эммануила Гедеоновича Максима Виторгана — тоже известного артиста и режиссера.