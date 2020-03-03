Алеся Кафельникова приняла участие в модном показе Канье Уэста

Об успехах Алеси Кафельниковой на мировых подиумах активно заговорили осенью прошлого года. Модель вернулась к работе и довольно громко заявила о себе, выступив на показах Burberry и Chanel. Нынешняя Неделя моды в Париже стала очередным рубежом для русской красавицы.

Дочь знаменитого теннисиста приняла участие в показе бренда Yeezy, организованном супругом Ким Кардашян — Канье Уэстом. Сама модель написала в своем инстаграме:

«Спасибо огромное, Канье Уэст и Yeezy, за то, что дал мне этот шанс выступить на этом шоу! Оно было масштабно!»

Кстати, в шоу приняла участие и дочка Кардашян и Уэста, 6-летняя Норт. Она выступила с вокальным номером, зачитав рэп.

Не так давно в Сети заговорили о том, что Кафельникова собралась замуж. Однако модель поспешила опровергнуть слухи и объявила, что это неправда.