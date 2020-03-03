«До и после»: звезда «Дома-2» Ирина Агибалова показала, как похудела за 1,5 года

В свои 55 лет женщина достигла 44 размера.

Мама двух участниц «Дома-2» Риты Агибаловой и Ольги Гажиенко, Ирина, стала после телестройки настоящей звездой. Еще будучи на проекте, она изменила свою внешность с помощью пластических хирургов и всерьез взялась за фигуру.

Однако самых умопомрачительных результатов 55-летняя женщина достигла в последние годы. В личном блоге Агибалова продемонстрировала фото, которое она сделала летом 2018 года и недавнее. Что ж, изменения разительные.

В настоящий момент Ирина имеет юношеский 44 размер. И это при том, что она уже давно бабушка. Дочери подарили ей четырех внуков — по два на каждую.

Внимание! Наше издание не рекомендует брать пример со звезд. Если вы хотите похудеть или обратиться к пластическим хирургам, настоятельно советуем пройти предварительную консультацию у квалифицированных специалистов.