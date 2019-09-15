Звезда «Дома-2» Ирина Агибалова обвенчалась с мужем

Бывшая участница проекта «Дом-2» Ирина Агибалова решила обвенчаться с мужем Юрием. Пара жената уже более тридцати лет. На торжество Ирина явилась в светло-голубом кружевном платье, а ее супруг — в классическом темном костюме.

Ирина и Юрий познакомились в 1985 году и почти сразу поженились. Несмотря на быстрое решение, союз оказался крепким. На этот раз пара решила сделать его еще прочнее. Венчание состоялось в одной из церквей Павловского Посада.

Отмечая радостное событие, Ирина поделилась со своими подписчиками свадебной фотографией из семейного архива, снабдив снимок словами о том, что ее и мужа многие принимали за брата и сестру.

Агибалова поделилась также и фото с нынешней церемонии. Подписчики Ирины отметили красоту ее наряда и порадовались за звезду. «Господи какие Вы красивые. Любви и счастья на долгие года», «Какой муж красавец в костюме, очень идёт! Счастья вам на долгие годы!», «Цвет платья изумительный. Как вы хорошо и правильно одеты», — написали поклонники Агибаловой на ее странице в Instagram.