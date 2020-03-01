Бузова извинилась и поздравила всех с наступлением весны

Певица Ольга Бузова уже под самый вечер 1 марта вспомнила о приходе первого дня весны, после чего выложила трогательный пост в свой официальный аккаунт в Instagram. звезда поздравила всех к долгожданному окончанию зимы, но отметила, что и весна пока не пришло, хотя первый день у нас уже есть. Ольга пожелала, чтобы это время года принесло ее подписчикам только любовь, счастье и улыбки.

Бузова также частично поздравила всех с прощенным воскресеньем, попросив никого не обижать близких людей, а если такое и случилось, то обязательно извиняться первыми, не дожидаясь подобных действий от другой стороны. Ведь уметь извиниться первым это проявление силы, а не слабости, не каждому дано признавать свои ошибки и пытаться их исправить. Также Ольга сама извинилась перед всеми и попросила простить ее, если она вдруг кого-то обидела.

Напоследок певица пожелала, чтобы в сердцах жила только любовь.