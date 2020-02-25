«Мои хорошие, поздравляю»: Бузова и другие звезды высказались о беременности Шубской

Телеведущая и певица, близкая подруга четы Овечкиных Ольга Бузова поздравила модель Анастасию Шубскую со второй беременностью. Не так давно дочь актрисы Веры Глаголевой рассказала, что в ее семье скоро будет пополнение. Она подарит своему супругу, хоккеисту Александру Овечкину, еще одного ребенка.

«Мои хорошие, поздравляю».

Ольга Бузова

Отметим, что кроме телеведущей проекта «Дом-2» Овечкина и Шубскую поздравили и многие другие знаменитости. К примеру, актриса Елена Захарова, которая сама несколько лет назад стала мамой, написала: «Как это прекрасно, поздравляю вас». Певица Жасмин добавила: «Ура! Поздравляю, Настенька, вас. Какое счастье, молодцы».

Добавим, что полтора года назад Анастасия Шубская родила Овечкину сына Сергея. Ребенка назвали в честь погибшего брата спортсмена. Как известно, чета Овечкиных уже много лет живет в Америке. Хоккеист выступает за команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».