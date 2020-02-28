Вера Брежнева удивила своим отношением к шоппингу

Певица может ходить в понравившейся ей вещи хоть каждый день.

Вера Брежнева в интервью порталу 7Дней.ru призналась, что раньше страстно любила шопинг и в прежнее время довольно часто пополняла свой гардероб — как только стала зарабатывать сама. Певица вспомнила, что поначалу даже набрала много вещей, из которых львиную долю практически не носила.

«Видимо, у меня было такое же состояние, как бывает, когда ты голоден и нужно один раз наесться, чтобы успокоиться» — призналась звезда. «А сейчас я в спокойном, сбалансированном состоянии».

В настоящее время к шопингу звезда равнодушна. Брежнева затрудняется сказать, когда в последний раз была в магазине. И уж точно не балует себя походом в торговый центр – вместо этого она идет на массаж. А в вещах больше всего ценит комфорт – понравившийся лук она готова надевать хоть каждый день.