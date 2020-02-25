Ксения Собчак оригинально пригласила Веру Брежневу к себе на шоу

Вера Брежнева провела в своем инстаграм-аккаунте прямой эфир из студии «Русского радио», где презентовала свой новый трек, отвечала на вопросы радиослушателей и подписчиков своего микроблога, а также показала закулисье передачи. Среди комментаторов в соцсети отметилась и знаменитая телеведущая, блогер Ксения Собчак. Она лично спросила у певицы, когда та придет к ней на программу. А позже обратилась с просьбой к фанатам Веры:

«Давайте Веру попросим все вместе прийти в «Осторожно, Собчак», — написала журналист.

Однако Брежнева до приглашения Собчак комментарии не долистала, поэтому ответа в прямом эфире зрители не услышали. И все-таки вероятно, что в скором времени именно Брежнева станет героиней одного из выпусков скандальной ведущей в ее ютуб-передаче.

Напомним, в последнем выпуске «Осторожно, Собчак» в гостях была певица Алсу. Ксения Анатольевна выяснила, как ее гостья получила предложение руки и сердца и что из уколов красоты она предпочитает.