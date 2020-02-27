Звездные причуды: Шварценеггер пришел на работу с ослом

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда «Терминатора» и кумир миллионов Арнольд Шварценеггер разместил видео, на котором он вместе с забавным осликом и пони заходит в офис.

«На этот раз я взял с собой и Лулу» — подписал публикацию «Железный Арни».

Дело в том, что в компании экс-губернатора Калифорнии приветствуют появление своих специалистов с любимыми домашними животными на рабочем месте, то есть исповедуют так называемую политику pet-friendly.

Если внимательно присмотреться на видео Шварценеггера, то можно заметить, как Арни проходит с Лулу мимо чьего-то «милого» двухметрового аллигатора. Вот уж где железная выдержка точно пригодится!