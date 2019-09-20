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Шварценеггер «подколол» Сталлоне, сравнив их ножи

Актер поздравил своего друга с выходом фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

Шварценеггер «подколол» Сталлоне, сравнив их ножи
Арнольд Шварценеггер/фото: reuters.com

Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне большие друзья.  Более 40 лет они постоянно подкалывают друг друга, оставляя  «пасхалки» в фильмах, интервью, выступлениях. У них даже был общий ресторанный бизнес. 

В эти дни к обоих актеров на экраны вышли фильмы. Арни снова стал терминатором для картины «Терминатор: Тёмные судьбы», а Слай вспомнил времена, когда он надевал на голову повязку и бегал с автоматом наперевес в образе Джона Рэмбо. 

В этот раз Сталлоне решил выставить на благотворительную распродажу нож из пятой части франшизы «Рэмбо: Последняя кровь». На клинке он поставил свою подпись, чтобы привлечь побольше внимания к акции. Арни узнал об этом. Как вы думаете, что он сделал? Правильно, купил этот нож на аукционе. А потом записал видео, в котором подколол друга и поздравил с выходом нового фильма.

«Слай, я только что купил твой нож… Он невероятный, посмотрите на него. Но, это не НОЖ. Вот это НОЖ», — сказал Шварценеггер и достал огромный тесак, размером с короткий меч. 

По его словам, это оружие использовалось на съемках фильма «Хищник». Арни также подписал клинок. Можно предположить, что он станет новым лотом на благотворительной распродаже.

«Ну а если серьезно, я желаю тебе удачи с  «Рэмбо» на этой неделе. Ты можешь стать хитом…ты лучший!», — поддержал Арни друга.

«Удачи с Рэмбо в эти выходные, Сильвестр Сталлоне.  Мне это понравилось, и когда это станет хитом, я куплю тебе новый нож, чтобы отпраздновать », — подписал он свой пост.

Отметим, что за сутки видео с троллингом Слая посмотрели на страничке Шварценеггера более двух миллионов человек.

Этим летом Сталлоне, Шварценеггер и их хороший приятель и партнер по фильму «Неудержимые» Дольф Лундгрен записали видео, в котором заявили, что не собираются стареть и спорят, кто из них моложе выглядит.

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«Терминатор: Темные судьбы»Арнольд ШварценеггерРэмбо: Последняя кровьСильвестр СталлонеХищникшутка
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Шварценеггер «подколол» Сталлоне, сравнив их ножи
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