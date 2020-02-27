Юмор ниже пояса: Руслан Белый оскорбил Дмитрия Носова

Комик Руслан Белый уже не в первый раз попадает в неприятные истории из-за своих необдуманных высказываний. Сначала ему пришлось извиняться перед жителями Башкирии за шутку про местного национального героя Салавата Юлаева и вот теперь он вновь не смог сдержаться. Во время интервью на радио «Комсомольская правда» юморист не самым лестным образом отозвался о Дмитрие Носове, бывшем спортсмене, а ныне политике.

Когда интервьюеры попросили Белого назвать главного «политика легкого поведения» России, тот на некоторое время задумался, а после назвал бывшего дзюдоиста Дмитрия Носова. Неуместный титул комик подарил политику за то, что тот изначально был в ЛДПР, а после перешел в КПРФ. Также Белый заявил, что Носов его бесит. Реакция Дмитрия на подобное высказывание пока неизвестна.