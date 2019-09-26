«Точно не боюсь»: Руслан Белый подготовился к масштабному сольному выступлению

Один из самых известных в стране комиков давно начал анонсировать свое крупнейшее за последнее время выступление. Концерт под названием «Индикатор» пройдет 29 сентября в Москве, и, судя по всему, Белый основательно к нему подготовился.

Руслан Белый сам это отметил. «Почему-то для себя отметил такое желание: очень хорошо подготовиться. Да, когда я даю концерты в других городах, тоже готовлюсь, конечно. Но тут решил сделать прям нарядное, отчетное мероприятие», — заявил он.

При этом стендапер признается, что у него нет опасений относительно того, как пройдет выступление, несмотря на то, что на концерте ожидается много зрителей — зал вмещает 7000 человек. «Боюсь ли я большого сольного концерта? Нет. Точно не боюсь», — утверждает комик.

Белый подчеркивает, что живое выступление всегда интереснее, чем запись. «Стендап, как театр, надо смотреть вживую», — говорит он и обещает, что в этот раз поднимет самые насущные и злободневные темы, которые волнуют абсолютно всех.