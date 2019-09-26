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«Точно не боюсь»: Руслан Белый подготовился к масштабному сольному выступлению

Стендап-комик выступит с большим концертом в Крокус Сити холле 29 сентября.

«Точно не боюсь»: Руслан Белый подготовился к масштабному сольному выступлению
Руслан Белый

Один из самых известных в стране комиков давно начал анонсировать свое крупнейшее за последнее время выступление. Концерт под названием «Индикатор» пройдет 29 сентября в Москве, и, судя по всему, Белый основательно к нему подготовился. 

Руслан Белый сам это отметил. «Почему-то для себя отметил такое желание: очень хорошо подготовиться. Да, когда я даю концерты в других городах, тоже готовлюсь, конечно. Но тут решил сделать прям нарядное, отчетное мероприятие», — заявил он. 

При этом стендапер признается, что у него нет опасений относительно того, как пройдет выступление, несмотря на то, что на концерте ожидается много зрителей — зал вмещает 7000 человек. «Боюсь ли я большого сольного концерта? Нет. Точно не боюсь», — утверждает комик. 

Руслан Белый
Руслан Белый

Белый подчеркивает, что живое выступление всегда интереснее, чем запись. «Стендап, как театр, надо смотреть вживую», — говорит он и обещает, что в этот раз поднимет самые насущные и злободневные темы, которые волнуют абсолютно всех. 

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«Крокус Сити Холл»Канал ТНТкомикконцертРуслан Белыйстендапстендап-комики
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«Точно не боюсь»: Руслан Белый подготовился к масштабному сольному выступлению
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