Билет на любовь: Дэвид Бекхэм до сих пор хранит сувенир с первого свидания с Викторией

В гостях у Джимми Фэллона на шоу The Tonight Show Starring побывал экс-футболист Дэвид Бекхэм. Он вспомнил, когда впервые увидел свою будущую жену и как познакомился с ней.

На одном из футбольных матчей полузащитник «Манчестер Юнайтед» заметил на трибунах певицу, которая ему сразу приглянулась. Но встретиться лично с ней ему удалось уже в другое время, через неделю, и снова на стадионе.

«Она немного выпила, и я решил воспользоваться этим и попытался узнать ее телефонный номер. И она мне его дала. Записала на железнодорожном билете, который до сих пор храню», — признался Бекхэм.

В браке звездная брюнетка и знаменитый спортсмен уже 23 года. За это время у них появилось четверо детей. Почти всем составом знаменитая семья поддерживала Викторию на Неделе моды в Лондоне. А 8-летняя Харпер даже выбрала наряд, автором которого является ее мама.