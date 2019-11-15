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Дэвид Бекхэм с детьми съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка

Элитная недвижимость обходится бывшему футболисту недешево.

Дэвид Бекхэм с детьми съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
Фото: Globallookpress.com

Семья Бекхэмов является эталонной среди западных знаменитостей. Крепкий брак, четверо детей, успешные бизнес-проекты и вдобавок оба красавцы. Казалось бы, что еще нужно? Но недавно в СМИ появились слухи о том, что пара разъехалась.

Известно, что Девид Бекхэм снимает в Беверли-Хиллз роскошный особняк на вершине холма. В доме со стекляными стенами есть все, что нужно, и даже больше. Например, бассейн с эффектом горизонта, шесть спален и десять уборных. Обходится такой дом недешево — 25 тысяч долларов каждый месяц.

В элитной квартире бывший футболист живет вместе со своими детьми, но без Виктории. Поклонники начали переживать, не под вопросом ли семейное счастье. Но оказалось, что все совершенно не то, чем кажется. Как сообщает Daily Mail, семья решила оставить Викторию в Англии, чтобы она могла спокойно поработать и уделить максимум времени делам, не отвлекаясь на семейные и бытовые хлопоты.

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Дэвид Бекхэм с детьми съехал от жены и тратит $25 тысяч на аренду особняка
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