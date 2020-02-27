«Блины из мидий»: Надя Михалкова подшутила над своей похудевшей старшей сестрой

45-летняя Анна не боится быть собой. Более того, она рассказала о результатах теста на пищевую аллергию, который ее шокировал.

Анна Михалкова несколько лет назад смогла феноменально похудеть. Актриса избавилась от лишних килограммов и даже впервые снялась в кино в нижнем белье. Поклонники восхищаются открытостью и добротой дочери Никиты Михалкова. Она искренне говорит о себе и не боится критики. Более того, часто артистка подшучивает над своей сестрой Надеждой, как и с иронией ловит колкости от нее в ответ. Так произошло и на днях, когда звезда выложила новый пост.

45-летняя Михалкова опубликовала снимок, на котором предстала без грима. Она позировала в ресторане в темно-синем джемпере. Волосы актриса также не стала укладывать, оставив их распущенными после сушки. Она не постеснялась показать свою природную красоту. Поклонники были восхищены тем, как выглядит знаменитость. А вот Анна решила поделиться результатами медицинского теста на пищевую аллергию. Она решила узнать, что ее организм не усваивает и была поражена.

«Поскольку война с лишним весом давно закончилась моей полной капитуляцией с формулировкой „я люблю себя и такой“, я решила: а, вдруг! А , вдруг, я просто ем продукты, которые моему организму вредны и из-за них я не худею! Из всего перечня продуктов на трех листах в красной колонке оказался только один….. мидии!!! МИДИИ, Карл!!! Я их отродясь не ела! Не ем! И вряд ли буду есть!» — высказалась звезда.

Не упустила шанса потроллить сестру Надежда. «Ань, как же ты будешь жить без мидий?! Ты же обычно ешь омлет с мидиями (это вообще склоняется?!), суп с томатами и мидиями и на ужин — мидии на гриле?! Да и как теперь Масленицу пережить — блины из мидий — это твой конек!» — с иронией написала она. «Да, Надь, я их еще люблю с чаем, вприкуску», — поддержала линию юмора актриса.

А вот поклонники заверили, что Михалкова находится в прекрасной форме и переживать о фигуре ей не надо. «Анна, и мы любим вас такой!», «Лицо свежее красивое, без морщин», «Ну вы и так сногсшибательны, даже не думайте ни о чем», «Вы прекрасны», — высказались пользователи Сети.