«Мы с ним разные по темпераменту люди»: Михалкова высказалась о работе с Петровым

Как отметила актриса, дружбе и работе этот факт совсем не помешал.

Актриса Надежда Михалкова, которая исполнила одну из главных ролей в картине «Лед-2» вместе с Александром Петровым, заявила, что не была знакома с коллегой до съемок. При этом, как она заверила, они сразу поладили на съемочной площадке и никаких конфликтов между ними не происходило.

«Он человек необычайной харизмы и с отличным чувством юмора. Мы с ним разные по темпераменту люди. Дружбе и работе это совсем не мешает». Надежда Михалкова

Как отметила Надежда Михалкова, Александр Петров очень профессионально относится к своей работе. На съемочной площадке она появлялась реже актера, но всегда понимала, что на коллегу можно положиться. У них, как сказала дочь режиссера Никиты Михалкова, за время съемок образовалась самая настоящая киносемья.

больше по теме Семейные игры: Надежда Михалкова показала подросшую дочь Нину После свадьбы Федора Бондарчука актриса решила провести день дома с детьми.

Надежда Михалкова также отметила, что она благодарна Петрову за время на съемочной площадке. Он теперь для нее прекрасный артист и хороший друг на долгие годы, сообщает портал hellomagazine.com.