«Мы с ним разные по темпераменту люди»: Михалкова высказалась о работе с Петровым

Актриса Надежда Михалкова, которая исполнила одну из главных ролей в картине «Лед-2» вместе с Александром Петровым, заявила, что не была знакома с коллегой до съемок. При этом, как она заверила, они сразу поладили на съемочной площадке и никаких конфликтов между ними не происходило.
«Он человек необычайной харизмы и с отличным чувством юмора. Мы с ним разные по темпераменту люди. Дружбе и работе это совсем не мешает».
Как отметила Надежда Михалкова, Александр Петров очень профессионально относится к своей работе. На съемочной площадке она появлялась реже актера, но всегда понимала, что на коллегу можно положиться. У них, как сказала дочь режиссера Никиты Михалкова, за время съемок образовалась самая настоящая киносемья.
Надежда Михалкова также отметила, что она благодарна Петрову за время на съемочной площадке. Он теперь для нее прекрасный артист и хороший друг на долгие годы, сообщает портал hellomagazine.com.