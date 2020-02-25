Хиллари Клинтон прокомментировала приговор Харви Вайнштейна

Скандал вокруг персоны Харви Вайнштейна все не стихает. 25 февраля суд присяжных признал опального продюсера виновным в двух преступлениях сексуального характера, теперь мужчине грозит до 25 лет тюремного заключения. После оглашения приговора Вайнштейн чувствовал себя неплохо и не показывал эмоций общаясь с адвокатом, а после у него подскочило давление и пришлось даже вызвать медиков, которые отправили Харви в госпиталь. К счастью, с ним в данный момент все в порядке.

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что приговор по делу Харви Вайнштейна «говорит сам за себя», что бы это не значило. Ее слова цитирует издание Variety. По словам женщины, за судебным процессом наблюдали тысячи зрителей и решение присяжных было верным.