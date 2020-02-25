Виновен: Харви Вайнштейн ближайшие 25 лет может провести в тюрьме

Американского продюсера не оправдали, но приговор мог быть куда строже.

Суд присяжных признал американского продюсера Харви Вайнштейна виновным в сексуальном насилии. Судьбу мужчины решали пять мужчин и пять женщин.

Как сообщает издание BBC, продюсера признали виновным в изнасиловании третьей степени и сексуальном преступлении первой степени. Так что Вайнштейну грозит до 25 лет за решеткой. Однако, как отмечают эксперты, он еще легко отделался, ведь могло быть и пожизненное, но самые жесткие обвинения с него все же сняли.

Членам судя присяжных понадобилось целых пять дней, чтобы вынести свой вердикт. Опальный продюсер встретил свою судьбу достойно и не показал никаких эмоций, разговор с адвокатом велся в спокойных тонах, так что можно предположить, что Вайнштейн вновь не признает свою вину и судебное разбирательство продолжится.

Окончательный приговор будет объявлен 11 марта.