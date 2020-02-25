Пласидо Доминго публично раскаялся в сексуальных домогательствах

В результате расследования, проведенного Американским союзом, представляющим оперных исполнителей, было установлено, что более двух десятков человек подверглись харрасменту со стороны легенды оперы — Пласидо Доминго. Домогательства произошли в период, когда исполнитель занимал высшие руководящие должности в Национальной опере Вашингтона и Опере Лос-Анджелеса. То, что знаменитость злоупотреблял своей властью, подтвердили две пострадавшие: женщины «чувствовали себя вынужденными подчиниться из-за его положения власти и потенциального ущерба для своей карьеры», сообщает Associated Press. В ответ на просьбу прокомментировать обвинения в свой адрес, Доминго поспешил извиниться:

«Я уважаю то, что эти женщины, наконец, почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы говорить, и я хочу, чтобы они знали, что я действительно сожалею о той боли, которую я причинил им», — приводит слова певца издание.

79-летний музыкант подчеркнул, что на протяжении нескольких месяцев после обвинений обдумывал то, в чем его обвиняют. И намерен работать над тем, чтобы подобное в оперной индустрии не повторилось: «Искренне желаю, чтобы результатом стала более безопасная обстановка для всех в оперной индустрии, и я надеюсь, что мой пример работы во благо продвижения вперед побудит других следовать ему».

Напомним, скандал с обвинениями Пласидо Доминго в харрасменте разгорелся летом прошлого года. Мировую легенду обвинили в приставаниях, начавшихся еще в 80-е годы.