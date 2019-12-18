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Ла Скала полчаса стоя аплодировала обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго

Европейские зрители показали оперному певцу свою любовь на фоне грязных слухов о его поведении с женщинами.

Ла Скала полчаса стоя аплодировала обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго
Пласидо Доминго не хотели отпускать со сцены целых полчаса. Фото: Christian Charisius/dpa

Обвинения в домогательствах не повлияли на славу оперного певца Пласидо Доминго. В воскресенье, 15 декабря, 70-летний испанец дал юбилейный гала-концерт в знаменитом итальянском театре Ла Скала (артист отмечал 50 лет своей творческой карьеры) и сорвал бурные овации.

Как сообщает портал Inc-news, звезде аплодировали стоя около получаса, он дважды выходил на бис, но публика не хотела его отпускать. Вот какая она народная любовь.

Напомним, этим летом певца обвинили в домогательствах. Вслед за скандальным кинопродюсером Харви Вайнштейном Доминго тоже стал жертвой нападок со стороны слабого пола. Два десятка женщин заявили, что почтенный испанец приставал к ним, и это разрушило карьеру легендарного тенора в Америке. Там стали один за другим отменяться его концерты, а позже мужчина был вынужден уйти из нью-йоркского театра Метрополитен-опера, в котором выступал более полувека, и уволиться из Лос-Анджелесской оперы, где 20 лет проработал дирижером.

Обвинений в свой адрес господин Пласидо не признал. По его словам, женщины приняли вежливость за флирт. Так ли это или нет, но на фоне других крупных секс-скандалов в Америке репутация оперного певца сильно пошатнулась.

Но это за океаном, а в Европе и, в том числе, в России его до сих пор любят и поддерживают, что еще раз доказал прошедший концерт.

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ЕвропаИталияобвинения в домогательстваховации зрителейопераоперный певецПласидо Доминго
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Ла Скала полчаса стоя аплодировала обвиненному в домогательствах Пласидо Доминго
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