Сортирует мусор и не жует жвачку: Вера Брежнева ответила на вопросы подписчиков

С появлением социальных сетей у поклонников звезд появилась возможность не только больше узнавать о своих кумирах, но и общаться с ними, задавать вопросы и даже получать ответы.

В своей новой публикации экс-солистка группы «ВИА гра» Вера Брежнева сама пригласила своих фолловеров к диалогу. От поклонников посыпались самые разные вопросы – начиная с имени первой любви Брежневой, вкусовых предпочтений между хинкали и борщом и заканчивая попытками узнать секрет красоты и молодости исполнительницы. А на просьбу выбрать, что Брежневой на данный момент нравится больше — быть телеведущей или все же певицей, и кем она себя видит через 10 лет, звезда ответила:

«Певицей! Через 10 лет вижу себя свободной в творчестве, реализованной и все так же делающей все в кайф».

Кроме того, Брежневу попросили написать фразы, которые помогают ей всегда идти вперtд с улыбкой на лице. Для нее такими оказались «Все, что делается — к лучшему» и «И это пройдtт». А на просьбу сообщить, с кем блондинка хотела бы спеть из зарубежных исполнителей, она написала^ «Sting, Dua Lipa».

Вдобавок поклонники узнали, что звезда сортирует мусор и учит этому своих детей, предпочитает зубную нить жвачке, и не пьет на рабочем месте.

Кстати, в феврале на Первом канале Вера Брежнева вместе с артистом балета Сергеем Полуниным и хореографом Аллой Сигаловой стала судьей в танцевальном шоу «Dance Революция».