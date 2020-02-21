Стало известно, сколько Брежнева и Ургант платят за обучение своих детей в США

Известная исполнительница Вера Брежнева и телеведущий Иван Ургант платят немалые деньги за обучение своих детей в Америке.

Дочь певицы 18-летняя Соня Киперман уже два года живет с США. Девушка перебралась в Америку, когда ей было 16 лет. Исполнительница не возражала. Она знает, что в Америке очень качественное образование. На протяжении двух лет они обучалась в элитной школе в Калифорнии. Сейчас Соня первокурсница гуманитарного Уиттьер-колледжа. В этом высшем учебном заведении изучают гуманитарные науки и искусство. Выкладывает Вера Брежнева за обучение дочери солидную сумму. Год обучения в Уиттьер-колледже стоит 21 тысячу долларов. В переводе на рубли это 1,3 миллиона рублей.

Обучается за рубежом в США и падчерица телеведущего Ивана Урганта. Эрика Куталия учится в школе дизайна Парсонс по специальности современное искусство и фотография. Изучает дизайн интерьеров, одежды, рекламы и фотоискусство.

Любопытно, что в этой же школе учится и один из сыновей футболиста Дэвида Бекхэма. Никаких особых условий у Эрики нет. Она живет в обычном общежитии. Как известно, встречается девушка с чернокожим парнем по имени Муса. Платит Иван Ургант в год за свою падчерицу 46 тысяч долларов. Это примерно 2,9 миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда».